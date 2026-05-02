Иран казнил двух мужчин за шпионаж в пользу Израиля

В субботу Иран казнил двух мужчин по обвинению в шпионаже в пользу Израиля, в том числе одного — за сбор разведданных в районе ядерного объекта в Натанзе (центральная провинция Исфахан).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные органы.

Сообщается, что Якуб Каримпур и Насер Бакарзаде были повешены после того, как их признали виновными в разведывательном сотрудничестве с Израилем и его спецслужбой МОССАД.

Согласно обвинению, Каримпур передавал секретную информацию офицеру МОССАД, а Бакарзаде собирал сведения о государственных и религиозных деятелях, а также о ключевых объектах, включая зону Натанза.