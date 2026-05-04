bp и TLM представили в Азербайджане 3 книги, посвящённые искусству ковроткачества - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась презентация собрания из трёх изданий, посвящённых азербайджанскому искусству ковроткачества, подготовленных в рамках проекта Центра инициатив и проектов (TLM) при поддержке компании bp.

Презентация совпала по времени с проведением в Баку «Международного фестиваля ковра 2026».

В изданиях представлены фундаментальные исследования известного искусствоведа Кубры Алиевой, посвящённые развитию азербайджанского коврового искусства. Книги, опубликованные в рамках проекта, охватывают различные направления азербайджанских школ ковроткачества, подробно анализируя их историю, технические особенности и художественные ценности. Собрание изданий имеет важное значение с точки зрения систематизации существующих знаний, объединяя различные направления коврового искусства на основе единого научного подхода.

На церемонии презентации выступили директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, Заслуженный работник культуры Амина Меликова, вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли, заместитель министра культуры Азербайджанской Республики Саадат Юсифова, автор проекта, доктор искусствоведения, профессор, Заслуженный деятель искусств Кубра Алиева, а также руководитель проекта, директор Центра инициатив и проектов Джейхун Османлы.

В выступлениях была подчеркнута богатая история азербайджанского коврового искусства, важность сохранения и системного исследования национального культурного наследия, а также то, что подобные фундаментальные издания станут ценным научным источником для будущих поколений. Ведущая мероприятия, руководитель по коммуникациям компании bp Тамам Баятлы отметила, что азербайджанское ковроткачество занимает особое место в культурной жизни страны и подчеркнула важность сохранения этого наследия.

В художественной части мероприятия прозвучали произведения азербайджанской народной музыки в исполнении трио «Зафар», в состав которого вошли победитель конкурса «Мугам» ханенде Нисбат Садраева, тарист Рустам Муслумов и исполнитель на кяманче Нуреддин Тагиев.

Книги, вошедшие в издание, охватывают различные направления азербайджанского коврового искусства. В книге «Тебризские ковры (Средние века)» анализируется историческое развитие ковроткачества в Южном Азербайджане, в особенности формирование тебризской школы и её влияние на ковровое искусство Ближнего и Среднего Востока. Издание «Безворсовые ковры Азербайджана» исследует происхождение этой древней традиции, основные техники и региональные особенности. В книге «Карабахские ковры» рассматриваются развитие карабахской школы ковроткачества, её основные художественные направления и образцы, сформировавшиеся в таких центрах, как Агдам, Барда, Лачин и Шуша, а также системно представлены исследования, посвящённые сюжетному ковровому искусству.

В реализации проекта приняли участие научные редакторы Эртегин Саламзаде и Севиль Садыхова, консультант Шамхал Абилов, координаторы Алия Сафарова, Илаха Азмамедова и Латафат Алиева, ответственные за выпуск Севиль Исмаилова и Рафик Казымов, дизайнеры Суфи Сафарли и Эльчин Ашуров, редакторы Рамин Алилы и Гурбан Джабраил, верстальщик Гюльнар Алекберова, корректоры Арзу Гулузаде, Назрин Гусейнова, Жаля Бегалиева и Илаха Рзаева, технический редактор Севиндж Юсифова, главный редактор Наргиз Джаббарлы, технический директор Аллахверди Керимов, а также члены технической команды Тогрул Рагимли, Кямаля Гулузаде, Алагёз Гулиева и Бриллиант Мамедова.