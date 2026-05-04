JIVA приняла участие в первой репетиции конкурса «Евровидение 2026» в Вене – ВИДЕО

В столице Австрии состоялась первая репетиция представительницы Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» певицы JIVA.

JIVA, которая исполнит в Вене лирическую балладу «Just Go», впервые вышла на сцену арены конкурса, где отработала номер, сценографию и ключевые элементы постановки - в рамках первого прогона также были протестированы световые решения, визуальные эффекты и работа камер.

В своем обращении к поклонникам конкурса JIVA отмечает, что репетиция прошла отлично и называет евровидийную сцену волшебной. Напомним, что певица выступит во втором полуфинале «Евровидения 2026», который состоится 14 мая - на конкурсную сцену певица выйдет под номером 2.





Читайте по теме:

Опубликованы первые кадры сцены конкурса «Евровидение 2026» - ФОТО

JIVA визуализировала главный посыл евровидийной песни «Just Go» - ВИДЕО

Представители Азербайджана и Армении тепло пообщались на pre-party «Евровидения 2026» - ФОТО – ВИДЕО