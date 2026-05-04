Кризис доверия: Алиев указал Европе на политическую предвзятость ее парламентских структур

Пока Баку и Ереван закладывают фундамент прочного мира на Южном Кавказе, отдельные европейские институты превращаются в главных архитекторов региональной дестабилизации.

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева в формате видеосвязи на 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване стало моментом истины. Глава государства не просто констатировал мирную реальность между Азербайджаном и Арменией, но и открыто указал на тех, кто пытается этот мир разрушить.

Заявив, что мир между Азербайджаном и Арменией стал реальностью, Ильхам Алиев выразил благодарность Европейской комиссии за ее позицию в отношении мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. «Но, к сожалению, не все европейские институты демонстрируют такой же подход. Одним из них является Европейский парламент, а другим — Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)».

Президент отметил, что делегация Азербайджана никогда не подвергалась ограничениям в Совете Европы вплоть до января 2024 года: «В сентябре 2023 года Азербайджан положил конец сепаратизму в Карабахе. Мы сами выполнили 4 резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году и остававшиеся на бумаге на протяжении 30 лет. Через четыре месяца после этого ПАСЕ ввела санкции в отношении нашей делегации. К сожалению, двойные стандарты сегодня стали своего рода стереотипным методом работы для ПАСЕ. Территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и территориальная целостность любой другой страны. И в этом вопросе двойные стандарты недопустимы».

«Теперь о Европейском парламенте: это собрание вместо того, чтобы поддерживать мирный процесс, предпочитает его саботировать. С мая 2021 года, через шесть месяцев после окончания Второй карабахской войны, до 30 апреля 2026 года Европейский парламент принял 14 резолюций, полных оскорблений и лжи в адрес Азербайджана. Только представьте, 14 резолюций за пять лет – это своего рода одержимость. Последняя была принята всего четыре дня назад, преднамеренно непосредственно накануне саммита. Вместо того чтобы решать фундаментальные проблемы некоторых государств-членов, такие как ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, миграция, конкурентоспособность, проблемы бездомных, Европейский парламент нацелился на Азербайджан, распространяя клевету и ложь», - заявил Ильхам Алиев.

«Причина заключается в том, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положил конец сепаратизму и привлек военных преступников к ответственности.

В ответ на это парламент Азербайджана 1 мая принял решение официально приостановить сотрудничество с Европейским парламентом во всех областях, прекратить участие в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз - Азербайджан и инициировать процедуры выхода из Парламентской ассамблеи «Евронест». Учитывая, что во время Саммитов Европейского политического сообщества мы открыто обмениваемся мнениями и обсуждаем вызывающие озабоченность вопросы, я просто хотел довести до сведения наших коллег информацию о происходящем в этом отношении, чтобы не было места дезинформации и манипуляциям в связи с принятым решением», - подчеркнул глава государства.

Хроника предвзятости поражает системностью, последней каплей стала резолюция, принятая Европарламентом в преддверие саммита ЕПС. Реакция Азербайджана была справедливо жесткой и категоричной - 1 мая Милли Меджлис официально заявил о приостановлении сотрудничества с этой структурой.

Аналогичный шаг Азербайджан предпринял в январе 2024 года, прекратив свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ - ввиду невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в этом институте, где политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная ненависть, двойные стандарты, высокомерие, шовинизм стали преобладающей практикой.

Разрыв отношений с ПАСЕ и Европарламентом можно считать звеньями одной цепи - эти структуры уже давно отличаются политической ангажированностью и религиозной нетерпимостью, и используются как платформы для продвижения узких интересов определенных предвзятых групп. Отрицая принципы международного права и понятия справедливости в целом, они фактически превратились в инструменты давления, шантажа и вмешательства во внутренние дела «неугодных» стран. И Европарламент, и ПАСЕ последовательно проводили антиазербайджанскую политику в период оккупации территорий Азербайджана. Такая же клеветническая кампания продолжилась и после восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана. Наглядным доказательством можно привести содержание 14 резолюций Европарламента. Так, резолюции 2021-2022 годов касались послевоенной ситуации и «сохранения армянского культурного наследия» на освобожденных территориях, документы 2023 года - антитеррористической операции в Карабахе в сентябре 2023 года, а в 2024–2025 годах акцент сместился на «права человека» и проведение COP29 в Баку. Все они наполнены исключительно ложными утверждениями и абсурдными обвинениями против Азербайджана.

Парадоксально, что политически мотивированная риторика Европарламента приобрела новый размах именно на фоне продвижения мирной повестки между Баку и Ереваном. Складывается впечатление, что отдельные силы в Европарламенте намеренно формируют повестку, способную осложнить процесс нормализации. Это происходит на фоне заявлений руководства Армении о заинтересованности в установлении устойчивого мира с Азербайджаном. Тем не менее, в европейских структурах продолжают акцентировать внимание на темах, которые в Баку и Ереване считают уже закрытыми. Возникает закономерный вопрос: какие политические цели преследуют эти круги, поддерживая подобную риторику на фоне хрупкого, но продвигающегося мирного процесса? Азербайджанофобия, тюркофобия, исламофобия – таковы сегодняшние «ценности» в отдельных европейских институтах, где поступательно терпят крах демократические ценности, глубоко укоренились коррупция и взяточничество и которые служат лоббистским группам и различным кругам интересов.

На фоне ключевой роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы попытки отдельных политических групп оказывать давление на Баку объективно осложняют развитие отношений между Азербайджаном и Евросоюзом. Это при том, что и руководство ЕС, и лидеры государств-членов неоднократно подчеркивали значение Азербайджана как надежного партнера, способствующего диверсификации поставок газа и снижению энергетических рисков.

Серия коррупционных и лоббистских скандалов, потрясшая европейские институты, поднимает серьезные вопросы об их политической независимости и прозрачности. Громкие дела – начиная от «Катаргейта» и заканчивая лоббированием интересов радикального армянства – серьезно подрывают к ним доверие, свидетельствуя о влиянии внешних интересов на принятие решений. Зато те же институты, ничуть не смущаясь, позволяют себе «учить жизни» другие страны. Очевидно, за ширмой «морального превосходства» они пытаются скрыть собственную политическую нечистоплотность.

На фоне критики в адрес Азербайджана внимание к вопросам, связанным с возможными лоббистскими практиками и влиянием отдельных групп в европейских институтах, остается фрагментарным. Например, скандальные видеозаписи бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо, который готов опуститься до вмешательства во внутренние процессы Армении, включая сценарии смены власти и задействования возможностей искусственного интеллекта в попытках оказать давление на Азербайджан. И снова вопрос: будет ли расследование? Европейские структуры, которые обычно оперативно и громко реагируют на любые информационные поводы, связанные с Азербайджаном, на этот раз предпочли демонстративное молчание. И это молчание говорит не меньше, чем любые заявления.

…Завтра в Баку прибывает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. В ходе визита, вероятно, будут обсуждены текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.

При этом очевидно, что Баку вправе прямо поставить вопрос: является ли политика Брюсселя в отношении Азербайджана выражением стратегического подхода и взаимного уважения, или же она окончательно подменена политической конъюнктурой, двойными стандартами и зависимостью от узких лоббистских групп.

Любые попытки уйти от прямого ответа могут лишь закрепить недоверие и окончательно подорвать остатки политической репутации тех институтов, которые претендуют на роль морального арбитра в международной политике.