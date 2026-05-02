Убивший пятерых членов семьи Ахмед Ахмедов сбежал из клиники? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

В социальных сетях распространилась информация о том, что Ахмед Ахмедов, жестоко убивший в Баку пять членов своей семьи, якобы сбежал из медицинского учреждения, где проходил лечение.

В опубликованной аудиозаписи женщина утверждает, что Ахмед Ахмедов якобы покинул психиатрическое учреждение и напал с ножом на двух человек. Также утверждалось, что из учреждения якобы сбежали около 10 пациентов. Эти сообщения вызвали серьезные обсуждения среди пользователей сети.

Как сообщили Baku TV в Министерстве внутренних дел в связи с данным вопросом, информация о побеге пациентов из лечебного учреждения, расположенного в Сабунчинском районе, не соответствует действительности и является дезинформацией.

Напомним, что Ахмед Ахмедов 13 февраля 2024 года с особой жестокостью убил пятерых членов своей семьи в Хатаинском районе. Решением суда он был помещён в психиатрическое учреждение специального типа.

