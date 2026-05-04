Президент: Италия занимает ведущие места в проектах, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре
В освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре итальянские компании реализовали и реализуют 23 проекта.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.
Глава государства подчеркнул, что в сравнении с компаниями зарубежных стран, Италия опять же занимает ведущие места в реализации этих проектов.
