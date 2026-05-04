Список улиц Баку, где введут временные спецполосы в рамках 13-го Всемирного форума городов

На ряде улиц и проспектов Баку будут организованы временные выделенные полосы.

Как сообщает 1news.az, об этом передает Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA). Было отмечено, что в рамках 13-го Всемирного форума городов (World Urban Forum 13) на некоторых участках столицы будут выделены специальные полосы движения.

Согласно информации, данные полосы охватят следующие улицы и проспекты:

проспект Гейдара Алиева - Аэропортовское шоссе;

улица Аббасгулу ага Бакиханова;

улица Мехти Аббасова;

улица Микаила Алиева;

улица Юсифа Сафарова;

улица Микаила Мушфига.

Сообщается, что режим спецполос вступит в силу после установки соответствующих дорожных знаков.

До этого момента все транспортные средства могут беспрепятственно пользоваться указанными полосами.