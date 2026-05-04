Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони в расширенном составе

First News Media20:02 - 04 / 05 / 2026
4 мая состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджей Мелони в расширенном составе.

Выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Госпожа Премьер-министр, члены делегации, еще раз добро пожаловать. У нас состоялись отличные переговоры по различным аспектам. Сейчас мы продолжим переговоры в расширенном составе. Прежде всего, я хотел бы еще раз поблагодарить Вас за то, что Вы находитесь с нами. Знаю, как Вы были заняты этим утром, даже со вчерашнего дня. То, что Вы посетили нас, приехав из Армении, имеет очень символическое значение. Это еще раз свидетельствует о дружественном отношении к Азербайджану. У нас к Италии такое же отношение. Ваш сегодняшний визит будет решающим в развитии наших стратегических отношений. Еще раз добро пожаловать.

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони сказала:

-Большое спасибо, уважаемый Президент. Для меня большая честь находиться здесь, это меня радует. Считаю, что было очень важно приехать сюда, поскольку Азербайджан является очень важным партнером для Италии. Однако, несмотря на это, я узнала, что с 2013 года премьер-министр Италии не приезжал сюда. И это мне кажется довольно странным. Поэтому считаю, что этот визит действительно был важен, потому что наше сотрудничество на самом деле очень широкое. Мы сотрудничаем по многим стратегическим направлениям – конечно, в сфере энергетики, инфраструктуры, связности и культуры.

Визит Президента Итальянской Республики в Азербайджан также стал значимым событием с точки зрения демонстрации как наших культурных связей, так и работы, проделанной в связи с университетом. Однако считаю, что вместе мы всегда можем сделать больше. Думаем, что Азербайджан является нашим стратегическим партнером, несмотря на то, что в международной плоскости мы находимся в сложной ситуации. В то же время Азербайджан играет роль моста. Мы хотим объявить о роли этого моста. Этот мост может быть очень протяженным – отсюда до Средиземноморского региона.

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50