​​​​​​​Турция и Армения совместно восстановят мост Ани

Турция и Армения договорились о совместной реконструкции моста Ани.

Об этом в ходе визита в Ереван заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, участвовавший на саммите Европейского политического сообществ.

Как сообщает TRT Haber, в Ереване Йылмаз провёл встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он представлял на саммите президента Реджепа Тайипа Эрдогана и отметил, что переговоры прошли в широком и продуктивном формате.

По словам Йылмаза, по вопросу восстановления моста уже подписано соответствующее соглашение. Документ подписали специальный представитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч и специальный представитель Армении Рубен Рубинян.