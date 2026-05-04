Сахиба Гафарова встретилась с генсеком Межпарламентского союза - ФОТО

First News Media19:02 - 04 / 05 / 2026
4 мая председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с Генеральным секретарем Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом, находящимся с визитом в нашей стране.

Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Согласно информации, в ходе встречи спикер Сахиба Гафарова особо отметила успешное сотрудничество между МПС и Милли Меджлисом, и то, что с 2021 года депутаты азербайджанского парламента стали еще активнее в МПС и представлены на руководящих должностях в этой структуре.

Спикер также отметила сотрудничество Милли Меджлиса с Парламентской сетью Движения неприсоединения и поддержку этого сотрудничества со стороны Генерального секретаря Мартина Чунгонга. Она выразила благодарность Генеральному секретарю МПС за усилия, проявленные в организации встреч председателей парламентов Азербайджана и Армении. Отметив, что эти встречи являются вкладом парламентов в процесс установления доверия между народами, спикер Сахиба Гафарова выразила уверенность в том, что после внесения соответствующих изменений в Конституцию Армении в скором времени между двумя странами будет подписан мирный договор, что создаст более широкие возможности для сотрудничества между парламентами.

Председатель Милли Меджлиса заявила, что МПС является очень важной платформой, где люди могут слушать друг друга и вести диалог, и подчеркнула, что поддержка и внимание, уделяемое Президентом Ильхамом Алиевым развитию связей с МПС, имеют важное значение.

Поблагодарив за добрые слова, Генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг отметил, что в период его руководства этой структурой отношения между МПС и Азербайджаном трансформировались.
Он заявил, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан всегда был привержен развитию связей с МПС. Он сказал, что сегодня Азербайджан привлекает внимание своей деятельностью в этой структуре. Генеральный секретарь отметил, что Азербайджан активно участвует в мероприятиях МПС, представители Милли Меджлиса представлены на руководящих должностях, между сторонами существует успешное сотрудничество. Он подчеркнул, что руководство председателя Милли Меджлиса Азербайджана Парламентской сетью Движения неприсоединения сыграло большую роль как в развитии самой Сети, так и в развитии ее связей с МПС.

Было отмечено, что достижение создания диалога между парламентами Азербайджана и Армении в рамках мирного процесса между двумя странами служит миру, который является основной целью МПС. Гость выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за важную поддержку сотрудничества с МПС и обратил внимание на то, что его нынешний визит является показателем доверия и уверенности Азербайджана в этой структуре.

В ходе беседы Генеральный секретарь высоко оценил успехи, достигнутые на Парламентской конференции, проведенной в рамках COP29 в Азербайджане. Он отметил, что благодаря этим успехам весь мир стал свидетелем мобилизационной силы парламентов.

В конце встречи Генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг за заслуги в развитии конструктивного диалога и эффективного сотрудничества между парламентами, вклад в укрепление и расширение двусторонних и многосторонних связей между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Межпарламентским союзом был награжден Почетной медалью Милли Меджлиса.

