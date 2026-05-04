Бакинский суд вынес приговор фитнес-тренеру, задержанному с крупной партией наркотиков

В Баку вынесен приговор фитнес-тренеру Анара Мирбабаеву, задержанному с крупной партией наркотиков.

Как сообщает Qafqazinfo, в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 44-летнего тренера.

Он был признан виновным по статье 234.1-1 Уголовного кодекса (незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка и перевозка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в крупном размере).

По приговору суда А. Мирбабаев получил 3 года лишения свободы. Однако, учитывая, что на его попечении находятся двое несовершеннолетних детей, исполнение наказания отложено до достижения ими 14-летнего возраста. В зале суда он был освобождён.

Отметим, что А. Мирбабаев руководил одним из фитнес-залов в Баку, среди его клиентов было немало известных лиц и высокопоставленных офицеров.

Также стало известно, что в ходе операции, проведённой Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД, в фитнес-зале было обнаружено и изъято крупное количество «пати» (метамфетамина).

В ходе судебного процесса также было отмечено, что супруга спортсмена ушла, оставив на него двоих детей, после чего они официально развелись.