МЧС обратилось к населению в связи с дождливой и нестабильной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми в ряде регионов осадками и нестабильными погодными условиями.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, в обращении говорится:

«По данным Национальной службы гидрометеорологии, до 7 мая в отдельных районах прогнозируются интенсивные дожди, грозы, кратковременные селевые потоки на некоторых горных реках, а также периодическое усиление ветра. Учитывая изложенное, Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности.

Так, для защиты от возможных селей и паводков рекомендуется держаться подальше от опасных зон, а при столкновении с этой угрозой - немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

В целях безопасности во время грозы следует отключить электроприборы от сети, не пользоваться телефоном (стационарным, мобильным, таксофоном и т. д.), а находясь на открытом воздухе - не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам, водостокам и антеннам. Также не рекомендуется укрываться под высокими деревьями (лучше выбрать более низменное место); если вы находитесь в автомобиле, следует прекратить движение, поднять стекла и дождаться окончания грозы.

При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами, проводами и высокими деревьями.

Кроме того, учитывая сложности, которые создает сильный ветер при тушении пожаров, в ветреную погоду необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Владельцам маломерных судов следует помнить, что выход в море в таких погодных условиях запрещен.

Помните: пренебрежение правилами - угроза нашей жизни!»

В случае возникновения опасности МЧС рекомендует звонить по номеру «112».