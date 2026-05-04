Зеленский: Украина не получала от России предложений о прекращении огня на 9 Мая

Россия до сих пор официально не информировала Украину о договоренностях по временному прекращению огня.

Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Ереване.

По его словам, предложения по краткосрочному прекращению огня на фоне ежедневных обстрелов и погибших украинцев выглядят цинично.

«Это война России против Украины. Cease-fire на один день, а перед этим убивать наших людей - это, мягко говоря, нечестно. Сегодня Мерефа, вчера Днепр - погибшие, раненые, взрослые, дети. После этого говорить: давайте остановимся на один день, чтобы провести парад - это несерьезно», - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что у Украины нет праздников и после 9 мая «они снова будут убивать».