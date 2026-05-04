Премьер-лига Азербайджана: «Карабах» обыграл «Туран Товуз» - ВИДЕО

«Карабах» добился победы над «Туран Товузом» в матче 30-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Игра прошла в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первая половина встречи получилась осторожной и безголевой — команды больше внимания уделяли обороне, а из заметных моментов можно выделить лишь предупреждение Садыхова.

После перерыва «Карабах» заметно активизировался и быстро вышел вперёд. На 50-й минуте отличился Андраде, а уже через четыре минуты Сильва удвоил преимущество агдамского клуба.

Гости смогли возродить интригу в концовке матча: на 76-й минуте Айхан Гусейнов сократил разрыв в счёте. Однако сравнять результат «Туран Товуз» так и не сумел.

Победа позволила «Карабаху» пополнить очковый запас и укрепить позиции в верхней части турнирной таблицы.