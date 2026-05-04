Общество

В штаб-квартире ИСЕСКО состоялась церемония награждения первых победителей «Премии культурного наследия Натаван» - ФОТО

First News Media21:20 - 04 / 05 / 2026
4 мая в Марокко в штаб-квартире Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в рамках международной конференции «Управление культурным наследием в исламском мире в конфликтный и постконфликтный период» состоялась первая церемония презентации «Премии культурного наследия Натаван» (Natavan Heritage Excellence Award), совместно учрежденной Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО.

Премия, учрежденная в 2025 году и названная в честь выдающейся азербайджанской поэтессы, дочери карабахского хана Хуршидбану Натаван, имеет важное значение с точки зрения обмена и поощрения передового опыта в области сохранения и управления материальным наследием. «Премия культурного наследия Натаван», наряду с демонстрацией приверженности нашей страны защите национальных ценностей и принципам гуманизма, также играет особую роль в пропаганде литературно-культурного наследия Азербайджана. Данная награда, представленная Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО, также являясь данью уважения памяти азербайджанской поэтессы, сохраняет богатое культурное наследие Карабаха.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии вручения приняли участие генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик, помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, принцесса Иордании, президент Национального треста Петры, вице-президент Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Дана Фирас.

«Премия культурного наследия Натаван», которая будет вручаться раз в два года, присуждается победителям в двух категориях - индивидуальной и проектной. Согласно условиям, проект должен быть реализован в одной из стран-членов ИСЕСКО и направлен на защиту и восстановление материально-культурного наследия.

На этот раз на соискание премии поступили многочисленные заявки из стран-членов ИСЕСКО, 54 из которых были приняты к рассмотрению. Решением международного жюри в «Проектной категории» был выбран Комитет по реабилитации Хеврона (Палестина) за проект «Реставрация лавок Старого города Хеврон/Аль-Халиль: интегрированная модель для сохранения наследия и оживления местной экономики». Старый город Хеврон/Аль-Халиль, включая мечеть Ибрагима, в 2017 году был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой. Также в 2020 году он был внесен в Список наследия исламского мира ИСЕСКО и объявлен столицей исламской культуры на 2027 год.

В «Индивидуальной категории» победителем стал гражданин Ирака Айюб Танун Юнис Аль-Фарис. Являющийся учредителем и президентом Фонда наследия Мосула, он демонстрирует пример «устойчивости наследия» в одной из самых пострадавших городских сред наследия в исламском мире. Айюб Танун Юнис Аль-Фарис прошел специализированные тренинги по программам «Первая помощь культурному наследию в период кризиса» и «Программа молодых профессионалов Всемирного наследия», является послом инициативы ЮНЕСКО по Мосулу. Как молодой специалист, все его усилия направлены на восстановление идентичности и социального единства в постконфликтной многонациональной среде.

Выступая на международной конференции «Управление культурным наследием в исламском мире в конфликтный и постконфликтный период», исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров рассказал о связях между Азербайджаном и ИСЕСКО, в том числе о проектах сотрудничества в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО в 2024 году в городе Шуша. Он отметил особое значение того, что город Шуша, являющийся колыбелью культуры нашей страны, известной в мире своей моделью мультикультурализма и толерантности, был избран «Культурной столицей исламского мира» ИСЕСКО на 2024 год, а вслед за этим в 2025 году в рамках ИСЕСКО была учреждена «Премия культурного наследия Натаван». Отмечалось, что непосредственную роль в плодотворном сотрудничестве с ИСЕСКО сыграли усилия Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в качестве посла доброй воли ИСЕСКО.

В ходе выступления на фоне многочисленных конфликтов, происходящих в современном мире, была затронута важность защиты культурного наследия в исламском мире и его передачи будущим поколениям, участники были проинформированы о проектах, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в Азербайджане и других странах. Была представлена информация об исторических памятниках, мечетях, восстанавливаемых Азербайджанским государством, в том числе Фондом Гейдара Алиева, в направлении реставрации образцов культурного наследия, разрушенных в освобожденных от армянской оккупации Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах.

Отмечалось, что реализуемые проекты охватывают не только внутреннюю часть страны. Фонд активно участвует в международном масштабе, а также на африканском континенте. В частности, в рамках сотрудничества с ИСЕСКО были успешно реализованы различные проекты в сфере образования в Буркина-Фасо и других странах.

Подчеркивалось, что премия, носящая имя одной из выдающихся личностей Азербайджана Хуршидбану Натаван, вручается лицам, отличившимся в защите культурного наследия. Хуршидбану Натаван посвятила свою жизнь процветанию Карабаха. Она играла важную роль не только в области поэзии и литературы, но и в развитии общества, запомнившись своей благотворительной деятельностью.

В ходе мероприятия штаб-квартире ИСЕСКО в дар от Фонда Гейдара Алиева был передан азербайджанский ковер, посвященный поэтессе Хуршидбану Натаван.

Представленная в жюри «Премии культурного наследия Натаван» принцесса Иордании Дана Фирас подчеркнула значимость награды, особенно в период, когда памятники культурного наследия сталкиваются с угрозой разрушения во время конфликтов. Она довела до внимания, что в ряде мест, включая Алеппо, Мосул, Тимбукту, был осуществлен ряд успешных проектов и инициатив по защите культурного и исторического наследия. В этом контексте отмечалось, что «Премия культурного наследия Натаван» является своевременной инициативой с точки зрения обмена опытом, повышения грамотности и пропаганды успешных инициатив в исламском мире.

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик заявил, что в результате конфликтов, происходящих в различных регионах исламского мира, сотни образцов национального наследия либо пострадали, либо были полностью уничтожены. Он отметил, что более 27 памятников, включенных в Список всемирного наследия, в настоящее время находятся под серьезной угрозой.

Говоря о мерах, реализуемых ИСЕСКО в направлении защиты и восстановления культурного наследия, генеральный директор подчеркнул, что в целях оценки ущерба, нанесенного Карабахскому региону Азербайджана, в том числе городу Шуша в период оккупации, была направлена специальная миссия. В ее рамках был проведен осмотр более 120 памятников исторического и культурного наследия, подготовлен всеобъемлющий план действий для их защиты и восстановления.

Было сообщено, что в ближайшее время организацией планируется проведение аналогичной миссии на территории Сирии с целью определения текущего состояния образцов культурного наследия.

В заключение Салим аль-Малик отметил, что ИСЕСКО придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, а также с Фондом Гейдара Алиева. Он также коснулся реализации Фондом Гейдара Алиева важных и широкомасштабных проектов в сфере культуры в Азербайджане.

Выступивший на конференции министр туризма Государства Палестина Хани Аль-Хайек выразил благодарность за выбор проекта по восстановлению города Хеврон в качестве победителя и оказанную тем самым поддержку данному проекту.

Первые лауреаты «Премии культурного наследия Натаван» поблагодарили ИСЕСКО и Фонд Гейдара Алиева за внимание к представленным проектам и за удостоение их такой международной награды.

Затем гости ознакомились с организованной при ИСЕСКО Библиотекой Султана Кабуса и фотовыставкой, посвященной лучшим практикам по проектам восстановления в зонах конфликтов. На выставке были представлены фотографии, отражающие работу по восстановлению разрушенных историко-культурных, религиозных памятников на наших территориях, находившихся под армянской оккупацией на протяжении почти 30 лет, и проекты, реализуемые в этом направлении Фондом Гейдара Алиева в Карабахе.

В рамках конференции состоялась встреча помощника Президента Азербайджанской Республики, исполнительного директора Фонда Гейдара Алиева Анара Алакбарова и генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммеда аль-Малика. В ходе встречи были обсуждены будущие совместные проекты в Азербайджане и других странах.

