В Ереван прибывают лидеры стран Европы для участия на саммите ЕПС - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Ереван для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

Как сообщают армянские СМИ, в международном аэропорту Звартноц его встретил президент Армении Ваагн Хачатурян.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

Как сообщают армянские СМИ, в аэропорту Звартноц его встретил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

Отмечается, что президент Греции Константинос Тасулас также прибыл в Ереван для участия в саммите. В аэропорту Звартноц его встретил заместитель премьер-министра Армении Тигран Хачатрян.

В армянской столице уже находятся лидеры Канады, Болгарии, Литвы, Люксембурга и генсек ОБСЕ.

Отметим, что 4 мая в армянской столице состоится 8-й саммит ЕПС. Первое заседание сообщества состоялось в чешской столице Праге 6 октября 2022 года. После этого саммиты последовательно проходили в Кишиневе (столица Молдовы), Гранаде (Испания), Оксфордшире (Великобритания), Будапеште (столица Венгрии), Тиране (столица Албании) и Копенгагене (столица Дании).