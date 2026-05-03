В Ереван прибывают лидеры стран Европы для участия на саммите ЕПС - ОБНОВЛЕНО
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Ереван для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).
Как сообщают армянские СМИ, в международном аэропорту Звартноц его встретил президент Армении Ваагн Хачатурян.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).
Как сообщают армянские СМИ, в аэропорту Звартноц его встретил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.
Отмечается, что президент Греции Константинос Тасулас также прибыл в Ереван для участия в саммите. В аэропорту Звартноц его встретил заместитель премьер-министра Армении Тигран Хачатрян.
В армянской столице уже находятся лидеры Канады, Болгарии, Литвы, Люксембурга и генсек ОБСЕ.
Отметим, что 4 мая в армянской столице состоится 8-й саммит ЕПС. Первое заседание сообщества состоялось в чешской столице Праге 6 октября 2022 года. После этого саммиты последовательно проходили в Кишиневе (столица Молдовы), Гранаде (Испания), Оксфордшире (Великобритания), Будапеште (столица Венгрии), Тиране (столица Албании) и Копенгагене (столица Дании).