Пашинян заявил об эффективном обмене мнениями с Йылмазом

First News Media21:00 - 04 / 05 / 2026
На полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване состоялась встреча премьер‑министра Армении Никола Пашиняна и вице‑президента Турции Джевдета Йылмаза.

Как написал армянский премьер в X, стороны обменялись мнениями о перспективах регионального сотрудничества и приветствовали подписание протокола о совместной реставрации исторического моста Ани.

«Мы коснулись возможностей сотрудничества между Арменией и Турцией и приветствовали подписание протокола о реставрации моста Ани», — отметил Пашинян.

