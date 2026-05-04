Пашинян заявил об эффективном обмене мнениями с Йылмазом

На полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване состоялась встреча премьер‑министра Армении Никола Пашиняна и вице‑президента Турции Джевдета Йылмаза.

Как написал армянский премьер в X, стороны обменялись мнениями о перспективах регионального сотрудничества и приветствовали подписание протокола о совместной реставрации исторического моста Ани.

«Мы коснулись возможностей сотрудничества между Арменией и Турцией и приветствовали подписание протокола о реставрации моста Ани», — отметил Пашинян.