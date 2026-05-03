Владимир Зеленский и Кир Стармер обсудили борьбу с российским теневым флотом

На полях саммита в Армении президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которой стороны обсудили меры по ослаблению России.

В своем Telegram-канале украинский лидер сообщил, что ключевыми темами беседы стали поддержка энергетического сектора Украины и противодействие российскому теневому флоту. Зеленский призвал европейские страны к созданию единой системы ПВО для защиты от угроз со стороны РФ и поблагодарил Лондон за неизменную позицию в вопросе санкционного давления. Кроме того, в рамках визита в Ереван Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Основное внимание в этом разговоре было уделено евроинтеграции Украины и перспективе открытия переговорных кластеров, на что, по мнению Зеленского, Киев имеет полное право.