Милли Меджлис распространил заявление по кампаниям гибридных атак, осуществляемых против Азербайджана

Временная Комиссия Милли Меджлиса против внешних вмешательств и гибридных угроз распространила заявление по поводу кампаниях гибридных атак, проводимых против Азербайджана проармянскими кругами, базирующимися на Западе.

В заявлении говорится:

На фоне устойчивых успехов, достигнутых нашей страной под руководством Президента Ильхама Алиева, а также реализации мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, и в преддверии 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), которая пройдет в городе Баку, в последнее время наблюдается использование элементов гибридных угроз со стороны проармянских кругов, базирующихся в западных странах, против Азербайджанской Республики.

Сходство наблюдаемой активности с деятельностью, осуществлявшейся в преддверии и во время конференции COP29, состоявшейся в Азербайджане, обусловило необходимость проведения соответствующего расследования Временной Комиссии Милли Меджлиса против внешних вмешательств и гибридных угроз в рамках ее полномочий.

Следует отметить, что в тот период против нашей страны в основном широкое распространение получили два вида гибридных угроз - Lawfare, то есть - давление с использованием правовых инструментов и кампании дезинформации.

2 мая текущего года Комиссией было сделано заявление в связи с координированной дезинформационной кампанией, проводимой проармянскими кругами. В то же время, Милли Меджлис Азербайджанской Республики дал должный ответ Европейскому парламенту, Палате представителей Федерального парламента Бельгии и Палате представителей Нидерландов, стремящимся оказать давление на нашу страну, предпринял необходимые шаги и выразил резкий протест против принятых несправедливых и антиазербайджанских резолюций.

Комиссией, прежде всего, после проведения сравнительного анализа текстов как проектной версии (04.02.2026), так и принятого варианта (16.04.2026) резолюции, принятой Палатой представителей Федерального парламента Бельгии, не имеющей юридической силы и не создающей обязательств, было установлено, что в данном случае имело место манипулирование.

Так, если при представлении проекта в комитет его автором Мишелем Де Маэгдом (Michel De Maegd) и еще четырьмя соавторами текст отличался мягкой риторикой, нейтральным названием («Резолюция, призывающая Бельгию использовать саммиты Европейского Союза - Армения и Европейского политического сообщества, которые состоятся в мае 2026 года в Иреване, для укрепления мирного процесса между Арменией и Азербайджаном») и поддержкой мирного процесса, то итоговая версия стала более радикальной и была «обогащена» требованиями жестких мер в отношении Азербайджана и вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Мы считаем, что использование подобной тактики было обусловлено намерением провести проект резолюции через Комитет по внешним связям и в упрощенном порядке вынести его на пленарное заседание.

Другим фактором, усиливающим наши сомнения, являются процессы, имевшие место 16 апреля в ходе пленарного заседания. Прежде всего следует отметить, что в соответствии с процедурными правилами парламента Бельгии, все вопросы, выносимые на голосование в ходе пленарного заседания (будь то резолюция или иной документ), ставятся на голосование не сразу после обсуждения, а в конце заседания.

Как видно из видеокадров обсуждения и голосования по данной антиизазербайджанской резолюции, в ходе обсуждений зал заседаний был практически пуст, и из 150 депутатов присутствовали лишь 30-35 человек. Это дает основания полагать, что примерно для 80 процентов бельгийских депутатов ни выступления по данной резолюции, ни ее содержание не представляли интереса. Однако в тот день в повестке находились и другие важные вопросы, а участие в голосовании было обязательным, в связи с чем все присутствовавшие в зале депутаты (134 человека) автоматически проголосовали и за антиазербайджанскую резолюцию.

Другим примечательным моментом в данной резолюции является содержащийся в ней прямой призыв «действовать в отношениях с Арменией по примеру Нидерландов и Люксембурга». Наличие в резолюции подобной формулировки дает основания утверждать, что ряд депутатов стран-членов Евросоюза, действующих под влиянием армянского лобби, сформировали координированный «проармянский блок».

Установлено, что в данном вопросе ключевую роль играет лоббистская организация под названием «Европейская армянская федерация за справедливость и демократию» (EAFJD), штаб-квартира которой находится в Брюсселе и которая действует в 13 странах Европы. Выявлено, что она поддерживает тесные связи с рядом членов Комитета по внешним связям парламента Бельгии, а в апреле прошлого года провела презентацию для данного комитета.

При анализе деятельности Мишеля Де Маэгдa в парламенте за 2019-2026 годы установлено, что 7 из подготовленных им в качестве автора или соавтора проектов резолюций были направлены исключительно против Азербайджана. В рамках этой деятельности он направил в общей сложности 6 письменных вопросов представителям правительства Королевства Бельгия по вопросам, носящим антиазербайджанский характер или связанным с нашей страной. Число его устных вопросов, заданных на пленарных заседаниях, составило 3, а на заседаниях комитетов - 19.

В ходе проведенных исследований было установлено, что Де Маэгд находится в институциональном сотрудничестве с официальными лицами Армении и армянскими лоббистскими группами, действующими в Бельгии, включая EAFJD. Анализ его активности в социальных сетях и медиа показал, что он часто дает интервью армянским СМИ и однозначно демонстрирует проармянскую позицию. Высказывания, сделанные Де Маэгдом в интервью армянским медиа в марте прошлого года, наглядно свидетельствуют о том, что парламентарий используется армянским лобби как инструмент гибридного воздействия: «Мы должны говорить громче. Нам следует всеми возможными средствами усилить давление на Азербайджан. Я еще раз обсудил этот вопрос с министром иностранных дел и премьер-министром. Это срочный вопрос. Данный проект резолюции служит именно этой цели. Он призывает правительство Бельгии к действиям и использованию своего влияния. Резолюция требует введения санкций против режима Алиева. Я, как и всегда, буду активно участвовать в этом процессе и никогда не отступлю в этой борьбе».

В ходе нашего исследования документа, принятого против Азербайджана в Палате представителей Нидерландов по инициативе Дона Седера (Don Ceder) - motion, было установлено, что за данной деятельностью также стоит армянское лобби.

Прежде всего следует отметить, что документы данного типа, называемые motion, представляют собой форму предложений, которые вносятся депутатами в письменном виде и принимаются голосованием: на заседаниях комитетов - по вопросам, связанным с тем или иным законом или политическим документом, а на пленарных заседаниях - по любому обсуждаемому вопросу.

16 апреля Дон Седер озвучил несколько motion, один из которых был направлен против Азербайджана, а другой - против Турции с упоминанием Азербайджана. Примечательным моментом второго motion, касающегося признания так называемого армянского геноцида правительством Нидерландов, является то, что, как и в резолюции парламента Бельгии от 16 апреля, в нем содержится призыв к использованию опыта других государств. Если там содержалась ссылка на опыт Нидерландов и Люксембурга, то в предложении Дона Седера содержится просьба «в случае необходимости обращаться к Бельгии и Люксембургу за консультационной и экспертной поддержкой».

Анализ его антиазербайджанской и антитурецкой деятельности в парламенте Нидерландов, письменных запросов (Примечание: из общего числа его запросов с момента избрания депутатом 12 носили антиазербайджанский и антитурецкий характер), а также публикаций и материалов в социальных сетях и медиа показывает, что в рамках тесного сотрудничества с лоббистской организацией «Федерация армянских организаций Нидерландов» (FAON) он, как и его бельгийские коллеги, используется в качестве инструмента гибридного воздействия против нашей страны.

На официальном сайте парламента Нидерландов также указано, что 28 января 2024 года он принял в качестве подарка два билета на концерт от «Армянского фонда Нидерландов».

Анализ резолюции Европейского парламента (ЕП) под названием «Поддержка демократической устойчивости в Армении», принятой 30 апреля, также выявил ряд примечательных моментов.

Следует отметить, что Европейский парламент состоит из 720 депутатов (в настоящее время - 719), объединяющих 8 политических групп и независимых депутатов.

Первым привлекающим внимание моментом в связи с данной резолюцией стала дата внесения поправок к ее проекту. Так, хотя каждая из 6 политических групп, представленных в Европейском парламенте, представила свои предложения отдельно, совпадение этой даты с годовщиной так называемого армянского геноцида - 24 апреля, а также ссылка на резолюцию Европарламента от 15 апреля 2015 года под названием «100-летие армянского геноцида» еще больше усиливают подозрения относительно роли глобальной армянской сети.

При изучении личностей и связей в общей сложности 36 человек, представивших предложения, было установлено, что практически все они имеют связи с армянским лобби и время от времени выступают с проармянских позиций.

28 апреля окончательный проект резолюции был предложен 42 депутатами, представляющими 5 политических групп, и вынесен на пленарное заседание. 30 апреля в голосовании фактически приняли участие 571 из 719 депутатов, из которых 476 проголосовали «за», 47 - «против», а 48 воздержались. Позднее еще два депутата заявили о намерении проголосовать в поддержку документа.

Представительство стран среди указанных 42 человек выглядит следующим образом:

• Польша - 8 человек;

• Бельгия и Литва - по 5 человек;

• Чехия и Словакия - по 3 человека;

• Германия, Нидерланды, Португалия, Испания, Хорватия и Франция - по 2 человека;

• Австрия, Болгария, Греция, Италия, Люксембург и Румыния - по 1 человеку.

По политическим группам:

• Европейская народная партия - 19 человек;

• Европейские консерваторы и реформисты - 9 человек;

• «Обновим Европу» - 8 человек;

• Социалисты и демократы - 5 человек;

• «Зеленые / Европейский свободный альянс» - 1 человек.

Несмотря на то, что резолюция напрямую касается Армении, из итоговой версии были исключены все положения, содержавшие критику внутренней политики этой страны.

В то же время, несмотря на то что в двух из проектов, предложенных шестью политическими группами, отсутствовали какие-либо негативные положения в отношении Азербайджана, анализ предложений 34 депутатов, представляющих группы «Левые», «Социалисты и демократы», «Европейская народная партия» и «Европейские консерваторы и реформисты», показывает, что в них содержатся положения, предусматривающие вмешательство во внутренние дела нашей страны, противоречащие нормам и принципам международного права, а также ряд несправедливых, предвзятых и чрезмерно необъективных формулировок.

Наиболее жесткими антиазербайджанскими инициативами отличились парламентарии, выступавшие от группы «Левые» - Гиоргос Георгиу (Giorgos Georgiou, Кипр) и Марина Мезюр (Marina Mesure, Франция).

Анализ инициатив, использованных против Азербайджана в самой резолюции и предложенных к ней поправках, показал, что они совпадают с тезисами, периодически продвигаемыми глобальной армянской сетью и отдельными лоббистскими группами.

Факты, связанные с лицами, представленными во всех трех парламентах, еще раз дают основания утверждать, что они являются активными участниками сети армянского лобби, действуют скоординированно в соответствии с антиазербайджанской и антитурецкой повесткой и используются в качестве инструментов гибридного воздействия.

Анализ этих сетей показывает, что те же организации и лица проявляли аналогичную «активность» и в антиазербайджанских процессах 2024 года. Более подробная информация о них представлена в отчете Комиссии под названием «Гибридные атаки против COP29: наше общество не должно стать жертвой гибридных угроз!», опубликованном в декабре 2024 года.

Силы, не желающие реализации мирной повестки между Арменией и Азербайджаном и доведения процесса до его логического завершения, а также определенные круги, выступающие против формирования в регионе атмосферы сотрудничества, развития и благополучия, стремятся всеми возможными способами нанести ущерб формирующимся отношениям между двумя странами.

Согласно выводам Комиссии, подобная деятельность осуществляется целенаправленно накануне Саммита «Европейского политического сообщества» и Саммита ЕС - Армения, проводимых в Армении, и преследует цель привлечения внимания.

Степень причастности правящих кругов Армении к данным процессам также является предметом серьезных вопросов и сомнений. Мы считаем, что официальные лица Армении должны предпринять серьезные шаги для предотвращения подобных случаев, способных нанести ущерб мирной повестке, либо внести ясность в данный вопрос. В противном случае это может быть расценено как неискренний подход к мирной повестке.

В завершение Комиссия против внешних вмешательств и гибридных угроз обращается к своим коллегам-депутатам парламентов зарубежных стран с просьбой не поддерживать ложные и якобы «миролюбивые» инициативы отдельных коллег, которые в результате деятельности и тезисов армянского лобби могут нанести ущерб хрупкому мирному процессу между Арменией и Азербайджаном, а также отношениям между нашими странами.