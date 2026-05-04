На ремонт зданий в Баку будет потрачено более 23 млн манатов

В нескольких районах Баку будет проведен ремонт зданий.

Как сообщает Oxu.Az, в связи с этим начата соответствующая процедура.

Будут отремонтированы здания государственного жилищного фонда, расположенные на территории Наримановского, Сабаильского, Низаминского, Бинагадинского, Хазарского, Гарадагского, Пираллахинского районов стооицы.

На указанные работы будет потрачено 23 478 460 манатов.

Ремонтные работы выполнит ООО Xezer-Construction.