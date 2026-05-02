Восемь азербайджанских боксеров одержали победы на старте «Кубка Гейдара Алиева-2026» - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

В Бакинском центре бокса начались поединки международного турнира «Кубок Гейдара Алиева-2026» среди юниоров до 17 лет, по итогам которых восемь представителей сборной Азербайджана вышли в следующий этап.

В первых встречах Нихад Мамедли (48 кг) победил Альмурада Керимли, Амид Алекперов (63 кг) оказался сильнее Исмаила Асланлы, а Мухаммед Рустамов (63 кг) обыграл Амина Гасанзаде. Успешно выступили азербайджанские боксеры и против иностранных соперников: Исмаил Насирзаде (52 кг) одолел представителя Эстонии, Миртахир Ахмедли (52 кг), Али Джамалзаде (57 кг) и Зираддин Рустамов (80 кг) победили оппонентов из Казахстана, а Ибрагим Бадалли (57 кг) выиграл бой у узбекского спортсмена. Всего в турнире участвуют 185 атлетов из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Латвии, Эстонии, Молдовы и нейтральная команда. Во второй соревновательный день запланировано 29 поединков, а обладатели наград в 23 весовых категориях определятся в финалах 7 мая.

В Бакинском центре бокса прошла торжественная церемония открытия международного турнира "Кубок Гейдара Алиева-2026" среди спортсменов до 17 лет.

Мероприятие началось с парада команд из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Латвии, Эстонии, Молдовы и группы нейтральных атлетов. Генеральный секретарь Федерации бокса Азербайджана Наги Сафаров и супервайзер турнира Павло Василинчук поприветствовали 185 участников. Соревнования охватывают 14 весовых категорий у юношей и 9 — у девушек. Финальные поединки за кубок запланированы на 7 мая.

