Россия ограничивает ввоз рыбы из Армении

Армении с 2 июня необходимо приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ, со всех армянских компаний, за исключением двух, прошедших инспекцию.

Об этом сообщил Россельхознадзор.

Как сообщили в ведомстве, Россельхознадзор с 21 по 27 мая 2026 года провел инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Армении, а также посетил фермы по содержанию и разведению форели. При этом 50% предприятий отказались от проверки.

"По результатам инспекции с 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекции, до урегулирования сложившейся ситуации", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что рыбные товары допущенных двух заводов будут ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности.

