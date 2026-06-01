СК Армении раскрыл подготовку убийства Пашиняна

Следственный комитет Армении установил личность одного из ключевых фигурантов уголовного дела о подготовке убийства премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Им оказался гражданин, находящийся за пределами страны.

Об этом говорится в сообщении СК Армении.

Выйти на след заговорщиков удалось в ходе масштабных следственных действий Ереванского следственного управления, включавших около двух десятков допросов и многочисленные обыски.

По данным следствия, подозреваемый (инициалы М. М.), проживающий за границей, действовал в составе организованной группы, в которую входили как минимум еще четыре человека. Мотивом заговорщиков являлась политическая и государственная деятельность премьер-министра.

Следствие располагает фактами, подтверждающими целенаправленную подготовку к покушению. Участники группы отслеживали маршруты передвижения Никола Пашиняна, графики его предвыборных кампаний, а также приобрели специальную одежду и маски для сокрытия своих личностей.

Кроме того, участники записали и распространили в сети видеообращение с угрозами в адрес главы правительства. Речь идет о резонансном видеоролике, опубликованном в интернете, на котором группа вооруженных людей в масках озвучивала прямые угрозы и оскорбления в адрес Пашиняна. В СК отметили, что публикация сопровождалась компьютерным саботажем.

В отношении скрывающегося за рубежом М. М. возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке убийства лица в связи с осуществлением им государственной или политической деятельности, совершенной группой лиц, а также о препятствовании предвыборной агитации.

Суд уже выдал санкцию на арест главного подозреваемого, он официально объявлен в розыск.

В настоящее время Следственный комитет продолжает комплексное расследование. Дело ведется одновременно по статьям о подготовке убийства, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также о компьютерном саботаже. Силовики устанавливают остальных участников вооруженной группы.

Источник: Armenpress