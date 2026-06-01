МИД Ирана обвинил США в затягивании переговоров

Постоянное изменение позиции США, а также выдвижение ими новых требований ведет к затягиванию переговорного процесса.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"В такой ситуации, когда противоположная сторона постоянно меняет свои взгляды, выдвигает новые или противоречивые требования и посылает разные противоречивые сообщения через СМИ, естественно, что это приводит к затягиванию переговорного процесса", — сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам Багаи, Иран изначально испытывал сильное недоверие к США, и на этот момент обмен сообщениями с Вашингтоном происходит в той же атмосфере. "Эти противоречивые высказывания могут быть частью их переговорной тактики, которая, однако, в отношении Исламской Республики Иран не сработает", — добавил он.

В воскресенье газета The New York Times проинформировала, что президент США Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия для соглашения с Ираном. По ее информации, обновленные условия были направлены иранской стороне.

Утром 1 июня США, несмотря на установленный режим прекращения огня, нанесли удар по территории Ирана. По заявлению Центрального командования ВС США, американские военные на выходных атаковали радар, а также пункты контроля беспилотников Ирана. КСИР в ответ заявил, что нанес удар по военной базе, с которой ночью была осуществлена атака.

