Петер Мадьяр пригрозил президенту импичментом

Новое правительство Венгрии инициирует в парламенте процедуру импичмента президента страны Тамаша Шуйока, если он откажется добровольно покинуть свой пост.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр после встречи с главой государства в его официальной будапештской резиденции — дворце Шандора.

«Я сообщил президенту республики о том, что если он не изменит свою позицию и не уйдет добровольно в отставку, то сегодня я проинформирую фракцию правящей партии „Тиса“ о наших предложениях и мы немедленно начнем в парламенте необходимые процедуры. Я также сообщил президенту, что, согласно Основному закону, существует несколько вариантов лишения его полномочий», — сказал Мадьяр на пресс-конференции, состоявшейся на площади у дворца Шандора.

Премьер также отметил, что в случае необходимости фракция „Тисы“ внесет в парламент предложения о поправках к Основному закону, чтобы отправить Шуйока в отставку. Мадьяр утверждал, что тот не справился с обязанностями главы государства и в минувшие годы не препятствовал злоупотреблениям, которые совершало прошлое правительство Виктора Орбана.

