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По делу Ahbap задержан известный турецкий блогер 

Феликс Вишневецкий10:23 - Сегодня
По делу Ahbap задержан известный турецкий блогер 

В Турции задержан основатель популярного YouTube-канала Babala TV (4,58 млн подписчиков) Огузхан Угур. 

Об этом сообщают турецкие СМИ, по информации которых, О.Угур был задержан сотрудниками отдела по борьбе с финансовыми преступлениями утром в своем доме в рамках расследования, связанного с деятельностью благотворительной организации Ahbap.

На данный момент Генеральная прокуратура не выступила с официальным заявлением относительно причин задержания блогера.

Сообщается, что одновременно с Огузханом Угуром были выданы постановления о задержании еще восьми человек. Семеро из них уже задержаны.

Как отмечают турецкие СМИ, Угур был известен своей публичной поддержкой деятельности фонда Ahbap. После ареста основателя организации, певца Халука Левента, блогер заявил, что сделал для себя необходимые выводы.

«Я извлек уроки, которые должен был извлечь. Теперь мы увидели, насколько важно в подобных ситуациях действовать только через официальные государственные структуры», - сказал он.

Расследование проводится Главной прокуратурой Стамбула совместно с Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями. Фигурантов подозревают в создании преступной организации, мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Следствием выявлены финансовые операции, не соответствующие официальным доходам подозреваемых, крупные переводы между фигурантами, перечисления значительных сумм на счета букмекерских сервисов, а также многочисленные сделки с недвижимостью.

Напомним, 12 июля в рамках этого же расследования были задержаны 17 человек, включая основателя Ahbap, певца Халука Левента. Впоследствии число задержанных увеличилось, а суд арестовал 14 фигурантов дела, в том числе Х.Левента.

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