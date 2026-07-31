МЧС: Пожар в Port Baku потушен - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном на территории Сабаильского района города Баку.
Как сообщили в ведомстве в связи с полученным сообщением к месту происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных и технического персонала жилого дома пожар, возникший в квартире на 10-м этаже многоэтажного здания, был быстро ликвидирован, не допустив распространения огня.
Пострадавших нет.
18:40
Возгорание в одной из квартир жилого комплекса Port Baku в Баку ликвидировано.
На месте работали подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана. Информации о пострадавших не поступало.
18:40
В одной из квартир жилого комплекса Port Baku в Баку вспыхнул пожар.
На место прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана.
Причины возгорания пока неизвестны, информации о пострадавших пока нет.