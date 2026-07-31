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МЧС: Пожар в Port Baku потушен - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:45 - Сегодня
МЧС: Пожар в Port Baku потушен - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном на территории Сабаильского района города Баку.

Как сообщили в ведомстве в связи с полученным сообщением к месту происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных и технического персонала жилого дома пожар, возникший в квартире на 10-м этаже многоэтажного здания, был быстро ликвидирован, не допустив распространения огня.

Пострадавших нет.

18:40

Возгорание в одной из квартир жилого комплекса Port Baku в Баку ликвидировано.

На месте работали подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана. Информации о пострадавших не поступало.

18:40

В одной из квартир жилого комплекса Port Baku в Баку вспыхнул пожар.

На место прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана.

Причины возгорания пока неизвестны, информации о пострадавших пока нет.

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