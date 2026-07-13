Задержанный по обвинению в отмывании денег Халук Левент сделал заявление: «Ждите главную бомбу»

Ранее стало известно о том, что председатель благотворительного фонда Ahbap, известный турецкий певец Халук Левент был задержан в рамках расследования, проводимого прокуратурой Стамбула по делу о предполагаемом отмывании денег и незаконных финансовых операциях.

Вместе с ним были задержаны еще 17 человек. Самому Х.Левенту предъявлены обвинения в нарушении закона об общественных объединениях, легализации имущества, полученного преступным путем и участии в преступной организации.

Находясь под стражей, Халук Левент выступил с заявлением, в котором категорически отверг попытки связать его личные финансовые отношения с деятельностью благотворительного фонда Ahbap.

«Вечером перед тем, как меня задержали, я написал сообщение заместителю министра внутренних дел Бюленту Турану. И уже 15 дней продолжаю отправлять ему сообщения каждый день. Я сказал: «Господин министр, мою личную жизнь пытаются связать с фондом Ahbap. Прошу вас, приезжайте как можно скорее, проведите проверку всего, что происходило с периода землетрясения и до сегодняшнего дня, и обнародуйте результаты. Не связывайте мои личные долговые и финансовые отношения с деятельностью Ahbap» - говорится в заявлении Х.Левента, опубликованном на его официальной странице в социальной сети Instagram.

Х.Левент отмечает, что понимает, что в условиях такого информационного давления установить истину непросто и это потребует времени: «Но в итоге наша правота будет подтверждена. Ждите главную бомбу. Скоро я сделаю заявление, и вы увидите, как с самого начала развивались эти события. Вы узнаете, как все начиналось, и будете очень удивлены. Еще раз хочу подчеркнуть: мои личные долговые и финансовые отношения никак не связаны с фондом Ahbap. Однако их настойчиво пытаются представить как связанные. Время расставит все по своим местам».