Опубликованы первые кадры Халука Левента после задержания - ВИДЕО

Турецкий певец и основатель благотворительной организации Ahbap Халук Левент, задержанный в рамках расследования, проводимого по поручению Главной прокуратуры Стамбула в отношении деятельности организации, после завершения следственных действий в полиции был доставлен на медицинское освидетельствование.

После прохождения обязательного медицинского осмотра Х.Левент был доставлен в здание суда для проведения дальнейших процессуальных действий, сообщает 1news.az со ссылкой на Ensonxeber.

Напомним, что ранее стало известно о задержании Халука Левента в рамках расследования, которое ведет Главная прокуратура Стамбула в отношении благотворительной организации Ahbap. Дело находится на стадии следствия, официальное решение по нему пока не принято.

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