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За Халуком Левентом годами тянулся шлейф слухов об игровой зависимости - ПОДРОБНОСТИ

Феликс Вишневецкий12:57 - Сегодня
За Халуком Левентом годами тянулся шлейф слухов об игровой зависимости - ПОДРОБНОСТИ

Турецкий журналист Фатих Алтайлы прокомментировал задержание основателя благотворительной ассоциации Ahbap Халука Левента, опубликовав авторскую колонку, в которой заявил, что хотел ошибиться в своих прежних сомнениях относительно музыканта и деятельности возглавляемой им организации.

Ф.Алтайлы напомнил, что ранее публично призывал Левента обеспечить максимальную прозрачность финансовой деятельности Ahbap и опубликовать результаты аудита ассоциации: «Иногда хочется не оказаться правым, а ошибиться. На этот раз мне хотелось именно ошибиться». 

По словам журналиста, ранее он обращался к Халуку Левенту с призывом предоставить обществу полный отчет о расходовании пожертвований, напоминая об обещании регулярно проводить независимый аудит фонда. Журналист отметил, что ожидал публичного отчета о расходовании каждой пожертвованной лиры.

В своей колонке Ф.Алтайлы также высказал мнение, что вокруг Левента всегда существовало противоречие: с одной стороны, он был известен своей благотворительной деятельностью и стремлением помогать нуждающимся, с другой - ему на протяжении многих лет приписывали зависимость от азартных игр.

Комментируя расследование в отношении Ahbap, журналист подчеркнул, что выдвинутые обвинения являются крайне серьезными. По его словам, если они подтвердятся в ходе следствия и судебного разбирательства, речь будет идти о преступлении против общественного доверия.

«Если эти утверждения соответствуют действительности, его преступление действительно велико. Это преступление против всего общества», - написал Ф.Алтайлы.

Напомним, ранее прокуратура Стамбула сообщила о задержании Халука Левента в рамках расследования, связанного с деятельностью ассоциации Ahbap - расследование продолжается, а окончательная правовая оценка выдвинутым обвинениям пока не дана.

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