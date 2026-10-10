Работу международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде приостановили после атак - ОБНОВЛЕНО

Операционная деятельность международного аэропорта имени короля Халида в столице Саудовской Аравии временно прекращена после атак, произошедших в субботу.

Как сообщило Главное управление гражданской авиации королевства, аэропорт не возобновит работу до завершения оценки причинённого ущерба и проверки безопасности инфраструктуры.

По данным ведомства, в результате нападения на воздушную гавань несколько человек получили ранения. Их точное число уточняется.

Ранее сообщалось о гибели пилота национальной авиакомпании Saudia Airlines и ещё двух граждан Саудовской Аравии в результате ударов хуситов по аэропорту Эр-Рияда.

20:40

При взрыве в международном аэропорту Эр-Рияда пострадали люди, пассажиров из некоторых частей воздушной гавани эвакуировали, передает Reuters со ссылкой на двух очевидцев и двух источников.

Один из них заявил, что видел множество раненых на полу аэропорта. Туда направили более 10 машин скорой.

20:01

Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде вновь подвергся атаке.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на двух официальных лиц, аэропорт эвакуировали, а авиарейсы временно приостановили.

Администрация аэропорта призвала пассажиров перед поездкой уточнять информацию о статусе рейсов у авиакомпаний.

Напомним, в результате атак на аэропорт, произошедших накануне, погибли три человека.