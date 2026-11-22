Власти американской Вирджинии зафиксировали смерть маленького ребенка от кори, которая стала для штата первой за почти полвека.

Как передает 1news.az, об этом говорится в сообщении Управления здравоохранения штата.

По данным местной прессы, это первый случай гибели человека от кори в штате с 1978 года. Власти штата отметили, что из уважения к частной жизни семьи ребенка не будут предоставлять дальнейшую информацию. Они также предупредили, что случаи опасного заболевания зафиксированы в ряде районов Вирджинии.

Согласно актуальной статистике Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), на 19 ноября в стране зарегистрированы 5838 случаев заболевания корью. Это на 426 случаев больше, чем неделей раньше. Они зафиксированы в 45 штатах, а также в столичном округе Колумбия и городе Нью-Йорк.

В середине ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) лишила США статуса страны, в которой ликвидирована эндемичная передача кори.