В Вирджинии впервые за полвека ребенок умер от кори
Власти американской Вирджинии зафиксировали смерть маленького ребенка от кори, которая стала для штата первой за почти полвека.
Как передает 1news.az, об этом говорится в сообщении Управления здравоохранения штата.
По данным местной прессы, это первый случай гибели человека от кори в штате с 1978 года. Власти штата отметили, что из уважения к частной жизни семьи ребенка не будут предоставлять дальнейшую информацию. Они также предупредили, что случаи опасного заболевания зафиксированы в ряде районов Вирджинии.
Согласно актуальной статистике Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), на 19 ноября в стране зарегистрированы 5838 случаев заболевания корью. Это на 426 случаев больше, чем неделей раньше. Они зафиксированы в 45 штатах, а также в столичном округе Колумбия и городе Нью-Йорк.
В середине ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) лишила США статуса страны, в которой ликвидирована эндемичная передача кори.