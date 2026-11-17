Британский журнал The Economist представил ежегодный прогноз The World Ahead 2027, в котором выделил десять ключевых тенденций, способных определить мировую повестку в следующем году.

Среди главных тем — политические перемены в США, последствия войны с Ираном, растущие риски, связанные с искусственным интеллектом, и давление на мировые финансовые рынки.

Редактор издания Том Стэндиж считает, что мир постепенно вступает в эпоху после Трампа. Однако, по его оценке, американский президент не намерен спокойно терять влияние и может стать ещё более непредсказуемым и агрессивным. Стэндиж назвал его не «хромой уткой», а «разрушительной Angry Bird».

В числе десяти главных тем прогноза:

1. Эпоха после Трампа — борьба за его политическое наследие и будущее американской политики.

2. Последствия войны с Ираном — изменение регионального баланса, энергетических маршрутов и риски продовольственной безопасности.

3. Новый температурный рекорд — засухи, лесные пожары, волны жары и развитие возобновляемой энергетики.

4. Усиление противодействия ИИ — финансовые, политические и кибернетические риски искусственного интеллекта.

5. Популистские правые в Европе — возможная победа Марин Ле Пен и последствия для Евросоюза.

6. Давление на рынки облигаций — рост долговой нагрузки и доходности государственных облигаций.

7. Тайваньский вопрос — планы Китая и изменение характера современных вооружённых конфликтов.

8. Эффект Ozempic — влияние препаратов для снижения веса на потребительское поведение и фармацевтическую индустрию.

9. Удешевление космических запусков — развитие частных космических станций и перспективы орбитальных дата-центров.

10. Перезагрузка Голливуда — поиск новых форматов и аудитории на фоне роста популярности независимого кинопроизводства.

Среди приглашённых авторов выпуска — премьер-министр Японии Санаэ Такаити, президент Финляндии Александр Стубб, руководители технологических и энергетических компаний, а также представители академического сообщества.

По словам Стэндижа, в 2027 году мир столкнётся с последствиями войны с Ираном, угрозами продовольственной безопасности и усилением финансовых и кибернетических рисков, связанных с развитием ИИ.

Печатный выпуск The World Ahead 2027 войдёт в еженедельный номер The Economist от 21 ноября, а отдельная версия поступит в продажу 26 ноября.