В иранском Хое произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, очаг подземных толчков, зафиксированных в 01:25 по бакинскому времени, залегал на глубине 10 км.

Отмечается, что в приграничных к эпицентру районах Нахчыванской Автономной Республики землетрясение ощущалось силой в 3 балла.