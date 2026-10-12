Фархад Мамедов: Светскость в Азербайджане обеспечивает искренний Ислам

Светскость создает условия для искреннего Ислама, когда человек сам делает осознанный выбор в отношениях с Аллахом, заявил глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. По его словам, выбор светского пути в Азербайджане является осознанным, выстраданным столетиями и имеет стратегический характер.

Как отметил Ф. Мамедов в своей публикации, исторический опыт показывает, что после Пророка и четырех праведных халифов ислам использовался правителями для расширения пределов своих государств, покорения народов и распространения влияния, поскольку интересы государства ставили религию на служение себе.

По его оценке, в современных условиях ислам стал эксплуатироваться в политических целях, и Азербайджан относится к числу стран, которые подвергаются постоянным атакам именно в этом контексте. Он указал, что южные соседи активно продвигают идею общества благоденствия, хотя сами не демонстрируют его примера, а существующую там форму правления он не считает идеальным образцом исламского управления.

Эксперт подчеркнул, что отношения человека и Аллаха, прописанные в исламе, полностью соответствуют светским правилам, а Азербайджан как светское государство определяет свой образ жизни. Осознанный выбор, по его словам, человек может сделать в 18, 30, 45, 60 лет, а может и на смертном одре.

«У каждого свой путь к Аллаху и каждый отвечает перед Аллахом только за себя!» - написал Ф. Мамедов.

Отдельно он остановился на политизации темы единой школьной формы для учителей и учеников, целью которой, по его словам, является стандартизация подхода к школьному образованию и формирование справедливости у подрастающего поколения. В этом, отметил эксперт, нет и намека на ограничения в повседневной жизни граждан.

Ф. Мамедов заявил, что игра на религиозных ценностях неприемлема, поскольку дети не должны становиться предметом эксплуатации внешнего религиозного воздействия. По его данным, созданы сотни страниц и профилей в социальных сетях, которые занимаются информационными вбросами и диверсией против общества.

«В Азербайджане светскость обеспечивает искренний Ислам, а не насажденный со стороны полуобразованных религиозных деятелей. Ислам в Азербайджане - это осознанный выбор каждого человека», - резюмировал он.

Фархад Мамедов - эксперт по международным отношениям, глава Центра исследований Южного Кавказа, заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений (AIR Center).