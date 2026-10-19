WhatsApp представил новую функцию: что изменится для пользователей? - ФОТО

Мессенджер WhatsApp представил функцию гостевых звонков, которая позволит приглашать к аудио- и видеозвонкам людей, не имеющих аккаунта в приложении.

Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю WhatsApp необходимо открыть вкладку «Звонки», нажать на значок «+», создать ссылку на звонок и отправить ее собеседникам. Гости смогут открыть ссылку в браузере на компьютере, указать свое имя и присоединиться к индивидуальному или групповому звонку после одобрения организатора.

Звонки останутся бесплатными и будут защищены сквозным шифрованием. При этом организатор сможет контролировать доступ участников: приглашенные будут ожидать разрешения на вход, а при необходимости их можно будет удалить из разговора.

Гости также смогут пользоваться основными функциями звонков, включая демонстрацию экрана, реакции в виде эмодзи и возможность поднять руку, чтобы привлечь внимание собеседников. К групповому звонку смогут присоединиться до 32 человек.

При этом создавать ссылки на звонки смогут только пользователи с аккаунтом WhatsApp. Гости не смогут видеть номера телефонов других участников, отправлять им сообщения или самостоятельно приглашать новых собеседников.

Кроме того, позднее в этом году WhatsApp планирует внедрить интеграцию с календарями Google и Outlook. Она позволит создавать ссылки на звонки непосредственно из календаря и добавлять их в приглашения на встречи. Присоединиться к таким звонкам смогут и пользователи без аккаунта в мессенджере.

В компании отметили, что новые возможности направлены на то, чтобы сделать звонки доступнее, сохранив конфиденциальность общения.