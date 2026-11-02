В Тбилиси локализован пожар на пешеходном мосту у Вокзальной площади - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Возгорание, возникшее на пешеходном мосту в районе Вокзальной площади в Тбилиси, локализовано силами экстренных служб, сообщает Sputnik Грузия.
По информации профильных ведомств, на месте происшествия продолжают работу около 10 пожарных расчетов, которые занимаются проливкой конструкций и полной ликвидацией очагов горения.
Информация о пострадавших уточняется, причины возникновения пожара предстоит установить специалистам.
Инцидент вызвал временные затруднения в движении транспорта и пешеходов на одном из самых оживленных транспортных узлов столицы.
16:03
В Тбилиси вблизи станции метро «Вокзальная площадь» вспыхнул сильный пожар.
Как сообщает АПА, возгорание произошло в пешеходном переходе.
На место происшествия привлечены пожарные и спасательные бригады.
Причина пожара и другие подробности происшествия пока неизвестны.