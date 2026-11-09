 В Великобритании около 20 тыс. иностранных преступников ожидают депортации | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Великобритании около 20 тыс. иностранных преступников ожидают депортации

Редакция 1news08:40 - Сегодня
Читать на других языках:English
В Великобритании около 20 тыс. иностранных преступников ожидают депортации

Около 20 тыс. иностранных преступников продолжают находиться в Великобритании, несмотря на вынесенные решения об их депортации.

Об этом сообщила газета The Times.

Как говорится в статье, количество депортаций из Соединенного Королевства выросло с 8 тыс. в 2020 году до 36 тыс. в 2025 году, однако доля иностранных нарушителей составляет из них менее 30%. Только 1,9% от общего числа осужденных граждан Сомали были депортированы, для Ямайки показатель составил 3,1%, а для Нигерии - 4,8%. Крайне низкими остаются показатели и по таким странам, как Ирак, Зимбабве, Алжир, Вьетнам. Число осужденных граждан Демократической Республики Конго составило 161, но на родину был выслан лишь один человек.

По информации издания, один из нарушителей закона из Нигерии, осужденный на 17 лет за изнасилование, не был выслан на родину. Более того, на момент вынесения приговора он уже был освобожден под залог по другому обвинению в изнасиловании. Как говорится в статье, он не был депортирован по правозащитным соображениям.

Источник: ТАСС

Поделиться:
201

Актуально

Хроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага - ...

Общество

В ряде горных и предгорных районов страны выпал снег

Мнение

Азербайджан отмечает День государственного флага

Политика

Эрдоган подчеркнул единство Азербайджана и Турции - ВИДЕО

В мире

Молдавия полностью отказалась от закупок газа из РФ

Трамп заявил, что границы Украины могут измениться

Трамп заявил, что подпишет «огромное» число помилований перед уходом с поста

Трамп: Рубио может быть среди кандидатов в президенты США в 2028 году

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Таксист убил жену и шестерых её родственников после неудачной смены

В Ереване вновь задержали Самвела Карапетяна - ОБНОВЛЕНО

Турцию потрясло второе землетрясение за день

Король Чарльз промок под тропическим ливнем, пока Камилла ушла с единственным зонтом - ВИДЕО

Последние новости

Молдавия полностью отказалась от закупок газа из РФ

Сегодня, 09:27

Трамп заявил, что границы Украины могут измениться

Сегодня, 09:10

Трамп заявил, что подпишет «огромное» число помилований перед уходом с поста

Сегодня, 09:03

В ряде горных и предгорных районов страны выпал снег

Сегодня, 08:55

Сотрудник банка скоропостижно скончался во время игры в футбол

Сегодня, 08:53

Трамп: Рубио может быть среди кандидатов в президенты США в 2028 году

Сегодня, 08:50

В Великобритании около 20 тыс. иностранных преступников ожидают депортации

Сегодня, 08:40

Грузинские медиа широко осветили встречу президентов Азербайджана и Турции - ФОТО

Сегодня, 08:35

В Анталье сегодня стартует климатическая конференция COP31

Сегодня, 08:27

СМИ: в Китае при пожаре в здании погибли 14 человек

Сегодня, 08:25

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага - ФОТО

Сегодня, 08:21

Госсекретарь США назвал требования Ирана нереалистичными и возмутительными

Сегодня, 08:18

Азербайджан отмечает День государственного флага

Сегодня, 00:00

В Ханкенди концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком

08 / 11 / 2026, 23:45

Восемь человек пострадали при наезде автомобиля в Дублине

08 / 11 / 2026, 23:40

Норрис одержал победу на этапе Гран-при Бразилии "Формулы-1"

08 / 11 / 2026, 23:20

Трамп считает маловероятным возобновление ударов США по Ирану

08 / 11 / 2026, 23:00

Украина определила полный состав делегации на переговорах в Абу-Даби

08 / 11 / 2026, 22:40

В Анкаре разместили поздравления с Днем Победы Азербайджана на электронных табло

08 / 11 / 2026, 22:15

Хаким Джеффрис выступил за импичмент главы Пентагона

08 / 11 / 2026, 21:55
Все новости
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы
1news TV

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

Прошло шесть лет со дня славной победы доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующего06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18