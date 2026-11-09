В Великобритании около 20 тыс. иностранных преступников ожидают депортации

Около 20 тыс. иностранных преступников продолжают находиться в Великобритании, несмотря на вынесенные решения об их депортации.

Об этом сообщила газета The Times.

Как говорится в статье, количество депортаций из Соединенного Королевства выросло с 8 тыс. в 2020 году до 36 тыс. в 2025 году, однако доля иностранных нарушителей составляет из них менее 30%. Только 1,9% от общего числа осужденных граждан Сомали были депортированы, для Ямайки показатель составил 3,1%, а для Нигерии - 4,8%. Крайне низкими остаются показатели и по таким странам, как Ирак, Зимбабве, Алжир, Вьетнам. Число осужденных граждан Демократической Республики Конго составило 161, но на родину был выслан лишь один человек.

По информации издания, один из нарушителей закона из Нигерии, осужденный на 17 лет за изнасилование, не был выслан на родину. Более того, на момент вынесения приговора он уже был освобожден под залог по другому обвинению в изнасиловании. Как говорится в статье, он не был депортирован по правозащитным соображениям.

Источник: ТАСС