Учёный с докторской степенью британского университета назначен замдекана Карабахского университета

Али Мамедов назначен заместителем декана факультета бизнеса и экономики Карабахского университета. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Шахин Байрамов.

Об этом сообщили в Министерстве образования.

Али Мамедов имеет докторскую степень в области бизнеса и менеджмента, полученную в британском Университете Эксетера, а также степень MBA Ливерпульского университета.

В 2005 году он поступил на факультет регионоведения Бакинского государственного университета, который окончил в 2009 году.

Его научные интересы включают экоинновации, цифровую трансформацию, управление цепочками поставок и их финансирование, риск-менеджмент, а также анализ эффективности деятельности предприятий. Научные работы Мамедова опубликованы в международных журналах Business Strategy and the Environment, Technological Forecasting and Social Change и IEEE Transactions on Engineering Management.

Он преподавал экономику, бизнес-администрирование и менеджмент в Университете Эксетера, а также принимал участие в различных исследовательских проектах. Мамедов обладает опытом разработки программ высшего образования, адаптации учебных планов к международным стандартам, анализа данных и обеспечения академического качества.

Его профессиональная деятельность охватывает научные исследования, преподавание, академическое администрирование и управление бизнесом.