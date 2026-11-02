В Азербайджане в возрасте 17 лет скончалась молодая чемпионка

В Азербайджане внезапно скончалась молодая спортсменка - атлет Хавва Ямбулатова.

Как сообщает 1news.az, об этом распространил информацию клуб Shusha Climbers.

Член клуба, чемпионка Азербайджана среди юношей и девушек ушла из жизни в возрасте 17 лет.

Причина смерти Хаввы Ямбулатовой не сообщается.

Отметим, что в сентябре 2026 года спортсменка завоевала золотую медаль на первенстве страны по боулдерингу среди юношей и молодежи, став чемпионкой Азербайджана.

Отмечается, что ее тело было обнаружено в доме, где она проживала.