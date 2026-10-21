В Москве заявили, что планы Евросоюза по Армении затрагивают стратегическую безопасность России

Евросоюз начал проработку планов по присоединению Молдовы, Украины и Армении к объединению, и эти планы напрямую затрагивают стратегическую безопасность России.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Мы должны учитывать претензии Евросоюза на очередное расширение. Там начали проработку планов присоединения таких государств, как Молдова, Украина, а также Армения. Эти планы напрямую затрагивают стратегическую безопасность нашей Родины», - отметил Г. Карасин.