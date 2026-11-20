Грузинские спасатели извлекли тело последнего погибшего человека из-под завалов частично обрушившегося дома после взрыва газа в тбилисском районе Поничала.

Об этом сообщил журналистам глава МВД республики Сулхан Тамазашвили.

Как пояснил Тамазашвили, спасатели извлекли тело последней жертвы. Это был маленький ребенок. "Спасательные работы фактически завершены. К счастью, в общей сложности, спасателями за день были переведены в медицинские учреждения пять человек, один из которых находится в критически тяжелом состоянии. Во второй половине дня из-под завалов извлекли тела шести погибших граждан, в том числе одного малолетнего ребенка", - сказал Тамазашвили.

November 19, 2026 20:23

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Тбилиси тело ещё одного человека.

Таким образом, число погибших в результате происшествия достигло четырёх.

В настоящее время продолжаются поиски ещё двух человек.

19:10

Из-под завалов жилого дома, в котором произошел взрыв в Тбилиси, извлечено тело еще одного человека, сообщают местные СМИ.

Таким образом, число погибших, тела которых извлечены из-под завалов, достигло трех. Среди погибших — две женщины и один ребенок.

Продолжаются поиски еще трех человек.

18:55

В поселке Поничала в Тбилиси из-под завалов жилого дома, обрушившегося в результате взрыва, извлекли тела двух человек - женщины и ребенка.

Кроме того, был спасен несовершеннолетний, который несколько часов находился под завалами.

Спасатели продолжают поиски еще четырех человек, остающихся под завалами. Спасатели извлекли ребенка через окно здания.

По предварительным данным, причиной взрыва стало скопление природного газа в здании.

14:40

Взрыв произошел на окраине Тбилиси в районе Поничала в одном из многоэтажных домов.

Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, предположительно, причиной взрыва стала утечка газа. ЧП произошло примерно в 09:00 по местному времени (08:00 мск). Все пострадавшие доставлены в больницу. Спасатели в целях безопасности на время эвакуировали жильцов дома.

Телекомпания "Имеди" сообщает, что взрыв произошел в квартире, в которой проживал человек с ограниченными возможностями. По словам пострадавшего, он вечером 18 ноября пытался включить газовую плиту, однако не смог. Утром 19 ноября вновь постарался это сделать, после чего раздался хлопок.

Спасательная операция на месте продолжается.