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Эрдоган принял Зеленского - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Редакция 1news17:44 - Сегодня
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Эрдоган принял Зеленского - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил телеканал 24 TV.

Встреча состоялась в президентской резиденции «Долмабахче».

17:00

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Стамбул, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале украинского лидера.

Уточняется, что в ходе встречи стороны обсудят вопрос безопасности судоходства в Черном море и конфликт в Украине. Также запланирована встреча с вселенским патриархом Варфоломеем.

По информации турецких СМИ, в Стамбул Зеленского пригласил лично Эрдоган.

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