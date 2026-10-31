Эрдоган принял Зеленского - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил телеканал 24 TV.

Встреча состоялась в президентской резиденции «Долмабахче».

17:00

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Стамбул, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале украинского лидера.



Уточняется, что в ходе встречи стороны обсудят вопрос безопасности судоходства в Черном море и конфликт в Украине. Также запланирована встреча с вселенским патриархом Варфоломеем.

По информации турецких СМИ, в Стамбул Зеленского пригласил лично Эрдоган.