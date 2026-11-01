В Цюрихе протесты вылились в открытое столкновение с полицией - ВИДЕО - ФОТО

Протесты леворадикальных групп в швейцарском Цюрихе перешли в открытое столкновение с полицией, которая применила против демонстрантов водометы и слезоточивый газ.

Как передает 1news.az, об этом сообщила газета 20 Minuten.

"Эта ярость и разрушения совершенно неуместны. Они уничтожают то, что принадлежит обществу, и снимают себя в процессе для повышения собственного эго", - высказался владелец бара, попавшего под удар протестующих.

По данным издания, демонстрация началась на площади Гельветиаплатц и улице Лангштрассе. Организаторы предупреждали участников о том, что с собой стоит приносить защитные маски. Они также сообщали, что "возможной формой протеста будет материальный ущерб".

Газета пишет, что протестующие разбивали стекла, разрисовывали фасады зданий. Также они возвели баррикады из мусорных контейнеров и подожгли их.