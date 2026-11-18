По всему миру зафиксированы масштабные сбои в работе онлайн-сервисов Apple.

Как передает 1news.az со ссылкой на данные Downdetector, пользователи сообщают о неполадках в работе Apple Pay, iCloud, App Store и службы поддержки компании.

Согласно информации на официальном сайте Apple, компания испытывает проблемы со входом в аккаунты iCloud. Также сбои затронули сервисы Apple Business, Schoolwork, Apple School Manager и AppleCare on Device.

По данным USA Today, ранее компания также сообщала о неполадках в работе App Store и Apple Music.

Причины массового сбоя пока не уточняются.