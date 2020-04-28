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ЦБА аннулировал лицензию у «Atabank» и «Amrahbank»

Сегодня в 18:50 ~ 1 минута на чтение 1651
ЦБА аннулировал лицензию у «Atabank» и «Amrahbank»

Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензию у двух банков – ОАО «Atabank» и ОАО «Amrahbank».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ЦБА, решение правления Центрального банка Азербайджана об аннулировании принято 28 апреля.

Сообщается, что процесс ухудшения финансового положения банков начался давно.

«В частности ОАО Atabank долгое время не мог выполнять свои обязательства по возврату вкладов населения. Удельный вес двух проблемных банков в активах сектора составляет 2,1%, в кредитном портфеле - 3%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование, проведенное Центробанком, выявило у них серьезные финансовые потери. «Банки растеряли весь свой капитал и находятся в состоянии банкротства», - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 апреля решением ЦБА были назначены временные администраторы в Atabank, AGBank, NBCBank и AmrahBank.

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А.А., М.К.

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