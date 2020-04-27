Проблемы у четырех банков: Центробанк берет управление в свои руки

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Решением правления Центрального банка Азербайджана в ОАО Atabank, AGBank, NBC Bank и Amrah Bank назначены временные администраторы.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Центробанка, согласно законодательству, все полномочия по управлению этими банками, в том числе полномочия собраний акционеров, переходят к временному администратору.

В связи с данным вопросом будет предоставлена дополнительная информация.

Следует отметить, что накануне глава государства подписал Распоряжение о продлении закона «О страховании депозитов». Таким образом, депозиты, размещенные в данных банках и попадающие под действие данного закона, будут гарантированы государством.

1news.az