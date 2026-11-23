На прошедшем в Баку Азербайджано-итальянском бизнес-форуме также состоялись панельные сессии по 3 тематическим секторам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на сессии «Формирование будущего энергетики: инновации в сфере традиционной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии во имя зеленого перехода» были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в секторе традиционной энергетики, развития проектов возобновляемой энергии, зеленых энергетических коридоров, систем хранения энергии и энергетического перехода.

В ходе сессии «Связность завтрашнего дня: транспорт, логистика, градостроительство и экономические коридоры во имя региональной интеграции» были рассмотрены вопросы развития Среднего коридора, модернизации транспортно-логистической инфраструктуры, расширения региональных связей, современных градостроительных и строительных проектов, а также инвестиционные возможности в этих сферах.

На сессии «Новые горизонты производства и цифровой трансформации: высокие технологии, искусственный интеллект, критически важное сырье и инновации в производстве с высокой добавленной стоимостью» состоялся обмен мнениями вокруг возможностей применения искусственного интеллекта и цифровых технологий, модернизации промышленности, добычи и переработки критически важного сырья, трансфера технологий, инновационного производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

В то же время, в рамках форума были организованы мероприятие Italian Design Day, посвященное обсуждению возможностей сотрудничества в сферах недвижимости и дизайна, а также встречи в форматах B2B и B2G.