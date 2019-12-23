Как с азербайджанской платформы сливают в Каспий нефтяную жижу – ВИДЕО

В соцсетях с утра 23 декабря активно распространяется видео, на котором видно, как с азербайджанской нефтяной платформы сливается в Каспийское море нефтяная жижа, которая растекается по воде грязной бурой массой.

Это видео вызвало массу гневных комментариев, люди возмущаются подобным уничтожением Каспия и его морских обитателей.

Как сообщил 1news.az заместитель начальника отдела по связям с общественностью и мероприятиям Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, комментируя это видео, никаких подобных сливов напрямую в море стандартами и требованиями SOCAR не предусмотрено.

«Подобные поступки противоречат требованиям руководства SOCAR. За последнее время SOCAR установила на морских платформах ПО «Азнефть» особое оборудование для очистки подобных побочных отходов и достигло их полной очистки.

Так как на видео, вероятно, платформа на месторождении «Нефтяные камни», сегодня утром туда направлена специальная комиссия во главе с руководством ПО «Азнефть». На данный момент ведется разбирательство, его итоги будут представлены общественности. Для обеспечения защиты экологии окружающей среды будет еще более усилен контроль», - подчеркнул И.Ахмедов, выразив признательность общественности за неравнодушие.

В свою очередь, руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова заявила 1news.az, что по факту сотрудниками министерства уже начато разбирательство, устанавливается местонахождение платформы, с которой сливали отходы в море.

«Общественности представят дополнительную информацию о разбирательстве», - подчеркнула И.Ибрагимова.

Тимур Рзаев, Г.Р.