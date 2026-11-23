В рамках второго этапа проекта «Расширение использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане» (AZURE) началось строительство высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 500 кВ по маршруту Мингячевир - Наваи.

Протяженность новой линии, соответствующей самому высокому классу напряжения в энергосистеме страны, составит 235 километров.

Новая ЛЭП призвана существенно расширить пропускную способность энергосистемы и обеспечить безопасную, надежную интеграцию новых объектов возобновляемой энергетики в единую сеть. Реализация проекта позволит:

- сформировать 500-киловольтную кольцевую энергосхему, охватывающую западный, центральный и восточный регионы Азербайджана;

- снизить потери при передаче электроэнергии на дальние расстояния;

- повысить гибкость управления энергопотоками и усовершенствовать регулирование баланса мощности и частоты в сети.

На первом этапе реализации проекта был выполнен ряд ключевых инфраструктурных работ, в частности:

- завершено строительство одной из крупнейших в стране подстанций — нового 500/330-киловольтного «Узла зеленой энергии Наваи»;

- проложено более 245 км линий электропередачи: ЛЭП 500 кВ от Наваи до Абшерона, а также линии напряжением 330 кВ к солнечным электростанциям «Билясувар» и «Банка».

Таким образом, полностью создана необходимая инфраструктура для подключения обеих солнечных электростанций к единой энергосистеме страны.

Второй этап проекта AZURE реализуется при финансовой поддержке Всемирного банка. Помимо уже стартовавшего строительства линии Мингячевир - Наваи, в ближайшие планы входит оснащение «Узла зеленой энергии Наваи» трансформаторами и реакторами, а также скорое начало строительства трех новых ЛЭП напряжением 330 кВ по направлениям Алят, Абшерон и Гобу.

Реализация проекта AZURE внесет весомый вклад в раскрытие потенциала «зеленой» энергетики Азербайджана, модернизацию передающей инфраструктуры и дальнейшее укрепление энергетической безопасности страны.